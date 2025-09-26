Російські війська намагаються просунутися на фронті, однак Сили оборони успішно стримують їхні атаки. Загалом, протягом доби 25 вересня зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На яких напрямках атакував ворог?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев'ять бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

На Куп'янському напрямку 25 вересня відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Куп'янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

На Лиманському напрямку продовжуються атаки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку протягом доби українські захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

На Донеччині тривають важкі бої: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські військові зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

Росіяни тиснуть біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

Ворог намагається прорватися на Дніпропетровщину: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам'янського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

