Хто з ФСБ міг би змістити Путіна: Фейгін назвав можливі прізвища
Заколот Пригожина настільки загострив боротьбу за владу в Росії, що російського диктатора готові зректися навіть у ФСБ. Високі посадовці рідної спецслужби Путіна незадоволені своєю роллю в прийняті рішень.
Російський правозахисник Марк Фейгін не згоден із думкою, що в російському ФСБ ніхто не зможе скинути Путіна. Про це він сказав у спільному стримі з Глібом П'яних, повідомляє 24 Канал.
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По-справжньому вовкоподібні люди
Серед тих, хто є достатньо амбіційним для того, щоб боротися за владу в Росії, Фейгін назвиає два імені. Перше – Сергій Корольов, який нещодавно отримав посаду першого заступника директора ФСБ. А друге – Іван Ткачов, який працює у економічному відділі російськогої спецслужби.
"Ці двоє людей мають дуже великі амбіції: вони неймовірно багаті та мають по 50 – 60 років. Скоріш за все, в них є ця ідея (поборотися за владу в Росії – 24 Канал). В мене немає сумніву, що вони хотіли б отримати більше влади, ніж мають зараз", – переконаний російський правозахисник.
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Чому людина, яка замінить Путіна, може прийти саме з ФСБ
- Після повномасштабного вторгнення довіра між спецслужбами та російським диктатором суттєво похитнулася. Путін мав претензії до ФСБ за недостовірну інформацію про стан Збройних Сил України, а спецслужбовці могли бути невдоволеними непередбачуваністю свого диктатора.
- Саме колишншнього очільника ФСБ Ніколай Патрушев Путін публічно "відчитував" 21 лютого 2022 року під час погодження так званоно "наказу" про приєднання Луганської та Донецької областей до Росії. Невпевненість колишнього спецслужбовця у рішенні диктатора була більш ніж очевидна.
- Не варто також забувати, що саме завдяки структурі ФСБ Путін зумів побудувати настільки стрімку політичну кар'єру. А його приходу до влади передували підриви житлових будинків, які могли організувати саме російські спецслужби.
- Показово і те, що під час заколоту Пригожина російські спецслужби не діяли проактивно, а вичікували подальшого розвитку подій. Цей епізод вкотре підтвердив, що ФСБ може бути зацікавлена у транзиті влади в Росії.