Кто из ФСБ мог бы сместить Путина: Фейгин назвал возможные фамилии

Мятеж Пригожина настолько обострил борьбу за власть в России, что российского диктатора готовы отречься даже в ФСБ. Высокие чиновники родной спецслужбы Путина недовольны своей ролью в принятии решений.

Российский правозащитник Марк Фейгин не согласен с мнением, что в российском ФСБ никто не сможет свергнуть Путина. Об этом он сказал в совместном стриме с Глебом Пьяных, сообщает 24 Канал.

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По-настоящему волкообразные люди

Среди тех, кто достаточно амбициозен для того, чтобы бороться за власть в России, Фейгин называет два имени. Первое – Сергей Королев, недавно получивший должность первого заместителя директора ФСБ. А второе – Иван Ткачев, работающий в экономическом отделе российской спецслужбы.

"У этих двух людей очень большие амбиции: они невероятно богаты и имеют по 50 – 60 лет. Скорее всего, у них есть эта идея (бороться за власть в России – 24 Канал). У меня нет сомнения, что они хотели бы получить больше власти, чем есть сейчас", – убежден российский правозащитник.

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