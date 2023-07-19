Российский правозащитник Марк Фейгин не согласен с мнением, что в российском ФСБ никто не сможет свергнуть Путина. Об этом он сказал в совместном стриме с Глебом Пьяных, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Беларусь – опасное место: Фейгин предположил хитрый замысел Путина по поводу ППК "Вагнера"
По-настоящему волкообразные люди
Среди тех, кто достаточно амбициозен для того, чтобы бороться за власть в России, Фейгин называет два имени. Первое – Сергей Королев, недавно получивший должность первого заместителя директора ФСБ. А второе – Иван Ткачев, работающий в экономическом отделе российской спецслужбы.
"У этих двух людей очень большие амбиции: они невероятно богаты и имеют по 50 – 60 лет. Скорее всего, у них есть эта идея (бороться за власть в России – 24 Канал). У меня нет сомнения, что они хотели бы получить больше власти, чем есть сейчас", – убежден российский правозащитник.
Марк Фейгин о возможном преемнике Путина: смотрите видео
Почему человек, заменяющий Путина, может прийти именно из ФСБ
- После полномасштабного вторжения доверие между спецслужбами и российским диктатором существенно пошатнулось. Путин имел претензии к ФСБ за недостоверную информацию о состоянии Вооруженных Сил Украины, а спецслужбы могли быть недовольны непредсказуемостью своего диктатора.
- Именно бывшего главы ФСБ Николай Патрушев Путин публично "отчитывал" 21 февраля 2022 во время согласования так называемо "приказа" о присоединении Луганской и Донецкой областей к России. Неуверенность бывшего главы спецслужбы в решении диктатора была более чем очевидна.
- Не стоит также забывать, что благодаря структуре ФСБ Путин сумел построить столь стремительную политическую карьеру. А его приходу к власти предшествовали взрывы жилых домов, которые могли организовать именно российские спецслужбы.
- Примечательно и то, что во время мятежа Пригожина российские спецслужбы не действовали проактивно, а выжидали дальнейшего развития событий. Этот эпизод еще раз подтвердил, что ФСБ возможно заинтересована в транзите власти в России.