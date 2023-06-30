Об этом 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что эти люди уже активно занимаются передачей своих капиталов, влияния и власти детям.
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"Они абсолютно ни на что не способны и не заинтересованы в переменах. В частности, чтобы ушел Путин", – убежден Эйдман.
Кто заинтересован в перевороте
В то же время есть среднее звено силовиков, которое значительно моложе по возрасту. Они не такие "сытые" и понимают, что старики у власти не собираются уступать им места. Мол, только какой-нибудь переворот может способствовать их карьерным возможностям. Поэтому эти силовики не против сместить стариков, отобрать у них власть и ресурсы.
Я думаю, что следующий заговор может быть с участием Пригожина, будет формироваться внутри среднего звена. Тех генералов ФСБ, армейских генералов, которые на подступах к верхушке власти, но туда не допущены и хотят туда,
– подчеркнул политолог.
В частности, их цель – снести путинский режим. Ведь российский диктатор не продвигает во власть лично незнакомых ему вблизи людей. Поэтому у среднего звена силовиков нет никаких шансов.
"Если Путин будет у власти, то он и все его позиции верхушки власти будут замещены одними и теми же стариками, пока они просто физически не вымрут", – сказал Игорь Эйдман.
Среднее звено, вероятно, не готово ждать, пока физически умрут первые лица. Ведь в условиях современной медицины "для богачей" они могут легко прожить до 90 лет.
Каким может быть следующий переворот в России: смотрите видео
"Мятеж" главы ЧВК "Вагнера": коротко
- Евгений Пригожин объявил войну министерству обороны страны-агрессора. Все из-за якобы удара ведомства по позициям вагнеровцев. Наемники захватили военные объекты в Ростове и Воронеже. Двигались на Москву, но не дошли туда 200 километров.
- Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнера". Пригожин развернул колонны своих бойцов назад, а сам потом уехал в Беларусь. Дело против главаря вагнеровцев закрыли.
- На попытку мятежа отреагировал президент США Джо Байден. Он заявил, что этот "мятеж" сделал российского диктатора "совершенно" ослабленным.
- Тем временем российские генералы исчезли из публичного пространства после неудачного мятежа Пригожина. Есть сообщения о чистке в вооруженных силах страны-агрессора.