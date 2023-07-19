Російський правозахисник Марк Фейгін не згоден із думкою, що в російському ФСБ ніхто не зможе скинути Путіна. Про це він сказав у спільному стримі з Глібом П'яних, повідомляє 24 Канал.

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Серед тих, хто є достатньо амбіційним для того, щоб боротися за владу в Росії, Фейгін назвиає два імені. Перше – Сергій Корольов, який нещодавно отримав посаду першого заступника директора ФСБ. А друге – Іван Ткачов, який працює у економічному відділі російськогої спецслужби.

"Ці двоє людей мають дуже великі амбіції: вони неймовірно багаті та мають по 50 – 60 років. Скоріш за все, в них є ця ідея (поборотися за владу в Росії – 24 Канал). В мене немає сумніву, що вони хотіли б отримати більше влади, ніж мають зараз", – переконаний російський правозахисник.

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