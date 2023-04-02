ФСБ треба, щоб хтось критикував Путіна й армію: політтехнолог пояснив роль Гіркіна

Останнім часом терорист Ігор Гіркін активно критикує диктатора Владіміра Путіна й російську армію. Ба більше, він заявив, що Росія "рухається до військової поразки" і створив "клуб розсерджених патріотів".

Усе це робиться, безумовно, з дозволу Кремля. Але не з дозволу Путіна. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Людей готують до поразки

Так, Гіркін є самостійною фігурою. Але є люди, як дозволяють чи не дозволяють йому щось робити. За словами політтехнолога, це Алєксандр Бортніков й Ніколай Патрушев. Гіркін їм потрібен, щоб критикувати їхню армію, міністра оборони Сєргєя Шойгу та російського президента.

Розгнівані патріоти зібралися разом, що винести вирок керівництву армії. Я впевнений, цим вони й займатимуться у публічному просторі. За підтримки ФСБ, звичайно,

– стверджує Шейтельман.

Почали вони дуже приємно. Як зауважує політтехнолог, коли наш ворог визнає проблеми російської армії – це багато чого вартує.

Вчора Гіркін написав загадкове повідомлення. Він зазначив, що, на його думку, вже точно не вдасться захопити Авдіївку, далі перерахував, які будуть провали, тому що на фронті відбулися дії, про які він не має права говорити,

– пояснив він.

Так, терорист натякає, що на фронті відбулися якісь неприємні події. Зазвичай, акцентує політтехнолог, він не бреше.

"Я не знаю, про що він говорить. Але ж він знає. Це вселяє надію, мені здається", – зазначає він.

У Кремлі зосереджені різні інтереси

Шейтельман наголошує, що Кремль – це величезний квартал, ціле місто. У цьому місті багато різних інтересів.

Багато різних будівель, де сидять абсолютно різні люди. А ще ззовні – будівля ФСБ на Луб'янці, ще хтось і ще хтось. Немає такого, що інтерес один. У Кремля десять різних інтересів, які часто суперечать одне одному,

– запевняє він.

Є люди, які зацікавлені у падінні Шойгу. Є люди, які зацікавлені у падінні Путіна.

"Путін їм не указ, він не вічний. КДБ існує з 1918 року – 105 років. З них Путін керує Росією лише 23 роки. Він цілком замінний, КДБ більш стійка система", – переконаний Шейтельман.

У поразках не зацікавлена армія, тому що вона точно буде винною. Але КДБ цілком звикла програвати. До прикладу, у 1991 році розпався СРСР.

Що таке було КДБ? Комітет державної безпеки, він мав забезпечити безпеку держави. Це була його єдине завдання. При ньому держава припинила своє існування, було повністю зруйновано. Хто винний? Чи не той, хто відповідав за безпеку? Звісно, КДБ,

– констатував політтехнолог.

Варто згадати й Лаврєнтія Берію – наркома внутрішніх справ. Помер Сталін, і його просто розстріляли. Він не зміг себе захистити, каже Шейтельман, що там країну.

"Не так страшний чорт, як його малюють. КДБ йде від поразки до поразки, а не від перемоги до перемоги. Іноді перемагала радянська армія, але КДБ програє завжди", – підсумував політтехнолог Михайло Шейтельман.

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