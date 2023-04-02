ФСБ нужно, чтобы кто-то критиковал Путина и армию: политтехнолог объяснил роль Гиркина

В последнее время террорист Игорь Гиркин активно критикует диктатора Владимира Путина и российскую армию. Более того, он заявил, что Россия "движется к военному поражению" и создал "клуб рассерженных патриотов".

Все это делается, безусловно, с разрешения Кремля. Но не с разрешения Путина. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Людей готовят к поражению

Да, Гиркин является самостоятельной фигурой. Но есть люди, как разрешают или не разрешают ему что-то делать. По словам политтехнолога, это Александр Бортников и Николай Патрушев. Горкин им нужен, чтобы критиковать их армию, министра обороны Сергея Шойгу и российского президента.

Разгневанные патриоты собрались вместе, что вынесли приговор руководству армии. Я уверен, что этим они и будут заниматься в публичном пространстве. При поддержке ФСБ, конечно,

– утверждает Шейтельман.

Начали они очень приятно. Как отмечает политтехнолог, когда наш враг признает проблемы российской армии – это многое стоит.

Вчера Гиркин написал загадочное сообщение. Он отметил, что, по его мнению, уж точно не удастся захватить Авдеевку, дальше перечислил, какие будут провалы, потому что на фронте произошли действия, о которых он не имеет права говорить,

– объяснил он.

Так, террорист намекает, что на фронте произошли какие-то неприятные события. Как правило, акцентирует политтехнолог, он не лжет.

"Я не знаю, о чем он говорит. Но он то знает. Это вселяет надежду, мне кажется", – отмечает он.

В Кремле сосредоточены разные интересы

Шейтельман отмечает, что Кремль – это огромный квартал, целый город. В этом городе много разных интересов.

Много разных построек, где сидят совершенно разные люди. А еще снаружи – здание ФСБ на Лубянке, еще кто-то и еще кто-то. Нет такого, что интерес один. У Кремля десять разных интересов, часто противоречащих друг другу,

– уверяет он.

Есть люди, заинтересованные в падении Шойгу. Есть люди, заинтересованные в падении Путина.

"Путин им не указ, он не вечен. КГБ существует с 1918 года – 105 лет. Из них Путин руководит Россией всего 23 года. Он вполне заменим, КГБ более устойчивая система", – убежден Шейтельман.

В поражениях не заинтересована армия, потому что она точно будет виновата. Но КГБ полностью привыкла проигрывать. К примеру, в 1991 году распался СССР.

Что такое КГБ? Комитет государственной безопасности, он обязан был обеспечить сохранность страны. Это была его единственная задача. При нем государство прекратило свое существование, было полностью разрушено. Кто виноват? Не тот ли кто отвечал за безопасность? Конечно, КГБ,

– констатировал политтехнолог.

Стоит вспомнить и Лаврентия Берию – наркома внутренних дел. Умер Сталин и его просто расстреляли. Он не смог защитить себя, говорит Шейтельман, что там страну.

"Не так страшен черт, как его рисуют. КГБ идет от поражения к поражению, а не от победы к победе. Иногда побеждала советская армия, но КГБ проигрывает всегда", – подытожил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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