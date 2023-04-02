До такого мнения пришли в Институте по изучению войны. Об этом, как отметили составители отчета, свидетельствует нарастание российских спекуляций относительно изменений в собственном военном командовании.

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Головы уже начинают лететь

Так, российские военкоры 1 апреля сообщили, что минобороны страны-агрессора уже отозвало командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского из отпуска 30 марта. Заметим, что 13 января его заменили генерал-лейтенантом Олегом Макаревичем.

Следует понимать, что минобороны страны-агрессора никогда не подтверждало, что уволило Теплинского. Его специально могли отправить в так называемый отпуск, чтобы в любой момент отозвать для командования ВДС.

Военкоры убеждают, что Теплинский немедленно отправился в штаб российской объединенной группировки в Ростове-на-Дону. Там он должен перебрать на себя командование ВДС. Уже известно, что планирует будущие операции. Другой военкор утверждает, что вместе с ним в штаб вылетел начальник генштаба сухопутных войск и бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

В Институте напоминают, что в России Лапина заменили официально на генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева в должности командующего ЦВО. Соответствующее решение было принято 17 февраля, когда Лапина щедро раскритиковали из-за его управления линией Сватово – Кременная осенью 2022 года. Правда, неясно, будет ли Лапин снова командовать силами в Украине.

Но это еще не все. Российские источники, начиная с 27 марта, высказывали предположение относительно еще одного увольнения. С должности могли убрать командующего Восточного военного округа генерал-полковника Рустама Мурадова. Это решение могли быть приняты с учетом безумных потерь во время наступления на Угледар в начале 2023 года.

Собственно, потери враг понес немало как под Угледаром, так и за более чем год полномасштабного вторжения. По данным Генштаба ВСУ, нашим военным уже удалось уничтожить 173 990 российских захватчиков. Реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий невозможно.