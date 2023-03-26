Про це в коментарі 24 Каналу заявив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що Гіркін виконує завдання Кремля.

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"Сказати, що "ми не маємо рацію, нехай повірять у наші "благі" цілі". Він бреше в тому, що не має правого статусу ця "СВО", – заявив він.

Клочок зазначив, що в Росії "спєцоперація" таки має правовий статус.

В їх розумінні, згідно з законодавством, це – "антитерористична операція". Так, вони вважають нас "терористами", в них є таке визначення. І вони здійснюють цю "антитерористичну операцію" на території іншої держави,

– розказав політичний експерт.

Гіркін не "прозрів"

Він зазначив, що не можна думати, що Гіркін нібито "прозрів".

"Він не "прозрів". Він виконує далі ці все речі, які потрібні Кремлю. Те, що він критикує Путіна, – заради Бога", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Валерій Клочок упевнений, що можна говорити скільки завгодно про те, що терорист когось критикує.

"Не можна забувати 2014 рік і пряме рішення Міжнародного кримінального суду в тому, що він, доведено, винний у збитті малайзійського "Боїнга", – зауважив він.

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Політичний експерт переконаний, що Ігор Гіркін – це чергова інформаційно-психологічна спецоперація проти України.

Це – не про "захоплення". Ігор Гіркін такий же злочинець як і Путін,

– підсумував Клочок.

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