Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він вважає, що своїми діями Росія сама себе наближає до денуклеаризації.

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Дикий назвав погрози Путіна виключно політичними. Адже, якщо буде застосована ядерна зброя дальнього ураження, з військової точки зору немає різниці це відбудеться з території Білорусі чи з Росії.

Тут загалом стоїть питання: "Вони готові використовувати ядерну зброю чи не готові?". І думка наших західних союзників, що поки що ні. Це просто блеф,

– додав мовець.

Якими мають бути наслідки для Путіна

За словами військового, політичні наслідки для Росії після цього можуть бути досить серйозними. Це рішення агресора порушує велику кількість міжнародних угод про нерозповсюдження ядерної зброї.

Якщо Росія перевезе ядерну зброю в Білорусь, це буде одразу всім відомо.

Це буде одним із серйозних кроків на шляху до того, до чого, я сподіваюся, ми з вами доживемо – до повної денуклеаризації Росії,

– наголосив Дикий.

Він переконаний, що після війни "у мавпи нарешті заберуть гранату": "В неадекватної країни, яка не дотримується жодних обмежень, просто заберуть ядерну зброю".

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