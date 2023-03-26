Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, такі дії Путіна – це черговий елемент шантажу та підняття ставок для того, щоб привернути увагу світу.

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Болісне питання для Китаю

Рейтерович переконаний, що Китай не причетний до таких рішень Путіна та не давав йому дозволу на це. Це ініціатива російського диктатора, який хоче довести, що не залежить ні від кого, у тому числі – від своїх союзників.

Політолог зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін виступає проти розміщення ядерної зброї на територіях третіх країн. Для Китаю це болісне питання.

Ті ж США можуть розмістити ядерну зброю на території країн, які розташовані біля Китаю, і є при цьому союзниками США. У багатьох там підписані прямі договори про військову допомогу або вони є союзниками поза НАТО, як Японія,

– сказав він.

Рейтерович про розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі: дивіться відео

НАТО має відреагувати

Ігор Рейтерович відзначив, що така заява Путіна викликає низку питань. Насамперед він здивований, що для Білорусі є нормальним розміщення ядерної зброї на території їхньої держави.

Крім того, політолог вважає: НАТО має відреагувати на те, що російська ядерна зброя може наблизитись безпосередньо до кордонів ЄС.

"Ми розуміємо, що мовиться про тактичну ядерну зброю. Але, як показує останній рік війни Росії проти України, тактичній ядерній зброї починають приділяти набагато більше уваги в обговореннях, ніж силам стратегічного стримування. Залишається небезпека використання на полі бою", – зауважив Рейтерович.

Китай відстоює свою внутрішню позицію

На думку політолога, найближчим часом ми не почуємо реакції Пекіна щодо розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі. Ймовірно, під час обговорень "мирного плану" Китаю Сі Цзіньпін буде приділяти увагу пункту щодо ядерної зброї.

Китай тут відстоює свою внутрішню національну позицію, оскільки їхній ядерний потенціал і близько не стоїть з потенціалом США та Росії. Тому вони тему про використання ядерної зброї будуть підіймати на щит та активно ним користуватися,

– переконаний Ігор Рейтерович.

Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі