Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, такие действия Путина – это очередной элемент шантажа и повышение ставок для того, чтобы привлечь внимание мира.

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Болезненный вопрос для Китая

Рейтерович убежден, что Китай не имеет отношения к таким решениям Путина и не давал ему разрешения на это. Это инициатива российского диктатора, который хочет доказать, что не зависит ни от кого, в том числе – от своих союзников.

Политолог отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин выступает против размещения ядерного оружия на территориях третьих стран. Для Китая это болезненный вопрос.

Те же США могут разместить ядерное оружие на территории стран, которые находятся вблизи Китая, и являются при этом союзниками США. У многих там подписаны прямые договоры о военной помощи или они являются союзниками вне НАТО, как Япония,

– сказал он.

Рейтерович о размещении ядерного оружия России в Беларуси: смотрите видео

НАТО должно отреагировать

Игорь Рейтерович отметил, что такое заявление Путина вызывает ряд вопросов. В первую очередь он удивлен, что для Беларуси является нормальным размещение ядерного оружия на территории их государства.

Кроме того, политолог считает: НАТО должно отреагировать на то, что российское ядерное оружие может приблизиться к границам ЕС.

"Мы понимаем, что говорится о тактическом ядерном оружии. Но, как показывает последний год войны России против Украины, тактическому ядерному оружию начинают уделять гораздо больше внимания в обсуждениях, чем силам стратегического сдерживания. Остается опасность использования на поле боя", – отметил Рейтерович.

Китай отстаивает свою внутреннюю позицию

По мнению политолога, в ближайшее время мы не услышим реакции Пекина по поводу размещения ядерного оружия России в Беларуси. Вероятно, в ходе обсуждения "мирного плана" Китая Си Цзиньпин будет уделять внимание пункту по ядерному оружию.

Китай здесь отстаивает свою внутреннюю национальную позицию, поскольку их ядерный потенциал и близко не стоит с потенциалом США и России. Поэтому они тему об использовании ядерного оружия будут поднимать на щит и активно им пользоваться,

– убежден Игорь Рейтерович.

Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси