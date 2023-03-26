Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур. По его словам, ядерный чемодан – это автоматизированная система управления, которой Путин не сможет воспользоваться.

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"Что такое чемоданчик для Путина и для нас? Это сложный алгоритм. Условно – работа с компьютером. Путин в компьютер не заглядывал 20 лет. Он не технологическая особа, работает с бумажками", – подчеркнул он.

Угрозы ядерной войной – это игра

Валерий Кур отметил, что ядерный чемоданчик придумало руководство Советского Союза во времена Леонида Брежнева. На самом деле ядерный чемоданчик – это автоматизированная система управления.

Создали ядерный чемоданчик, назвали таинственными шифрами "Чегет" и "Казбек". Но это все автоматизированная система. Действительно, "головастики" были. Академик Кузнецов реально рассказывал, что это такое, хотел сделать (ядерный чемоданчик – 24 Канал). Они его закрыли в тюрьме, затем – в психушке. Хотя он им сказал, как управлять,

– вспомнил он.

Бывший руководитель Управления уголовной разведки утверждает, что ядерный потенциал России – это ложь. Путин угрожает оружием всему миру и играет игру.

"Это игрушка и выдумка. Поэтому будем относиться к этому, как к очередной картинке. Сидят Герасимов и Шойгу, думают, что у них "вторая армия мира". Я как разведчик точно знаю, что это пустота. Так же, как и ядерные войска. ", – подчеркнул экс-разведчик.

Кур о ядерном потенциале России: смотрите видео

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