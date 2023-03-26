Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что это повод, который давно искала Москва. По его словам, обедненный уран – это лишь плотный металл для наконечников снарядов, которые должны пробивать броню.
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Не очень разумное заявление
Он отметил, что никакого отношения к линейке ядерных средств он не имеет.
Важным в этом заявлении Путина является то, что управление ядерным оружием, расположенным в Беларуси, будет происходить из Москвы. И это означает, что Беларусь становится ядерным государством,
– подчеркнул оппозиционер.
По его мнению, тогда, возможно, что странам НАТО, находящимся рядом с Беларусью – Польше, Литве, Латвии, Эстонии, а также Финляндии, которая собирается присоединиться к Альянсу, следует предоставить ядерное оружие. Ведь этим странам придется защищаться от Беларуси, которая будет иметь ядерное оружие.
Если Путин хочет эскалации, он ее получит. Ведь, возможно, и Украине передадут тактическое ядерное оружие. И кто тогда от этого выиграет? Это не очень разумное и дальновидное заявление Путина,
– считает он.
Фейгин отметил, что результатом этого будет то, что Беларусь окажется в окружении ядерных стран.
Марк Фейгин о заявлении Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси: смотрите видео
Превратится в выжженную землю
"Лукашенко, приведший к этому Беларусь, просто сдал свою страну. Ведь там будут дежурить самолеты с ядерными боеголовками, и если что-нибудь случится, то кроме России отвечать будет и Беларусь", – отметил он.
По словам Марка Фейгина, Беларусь из державы, которая имела суверенитет, превратилась за несколько лет в оккупированную страну с риском превратить свою территорию в выжженную землю. Это может произойти в результате провокации, которую Москва может затеять вместе с Лукашенко.
Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 канала
Реакция США на заявление Владимира Путина про Беларусь
- По сообщению издания Reuters, США очень осторожно прокомментировали угрозы кремлевского диктатора
- В издании отмечают, что чиновник американской администрации убедил, что отсутствуют угрозы, свидетельствующие о том, что Россия таки применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что этот вопрос назрел не вчера. Россия и Беларусь в течение определенного периода времени говорили о передаче ядерного оружия.
- По его словам, США не видят никаких причин для корректировки своей стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Соединенные Штаты остаются преданными коллективной обороне НАТО.