Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, очевидно, что в кулуарах представители политических и бизнес-элит России жалуются из-за войны, ведь их положение существенно ухудшилось.

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Они в кулуарах точно говорят, что их подставили. Путин такой-сякой, а войну проиграли. Надо быть глупым, чтобы говорить что-то вроде "где Путин – там победа". Не думаю, что они настолько глупы,

– отметил Фейгин.

Может ли окружение выдать Путина в Гаагу

Как отметил Фейгин, в свое время действительно была надежда, что окружение взбунтуется против Путина и сделает все возможное, чтобы завершить войну. Но, к сожалению, этого не произошло.

Могут ли они в ближайшем будущем отстранить от власти Путина и передать его в международные органы юстиции? Пока такого не видим. Для этого нужна воля, видение будущего. Возможно ли это потом? Взглянем. Но пока предпосылок нет,

– сказал Фейгин.

Может ли окружение Путина сместить его от власти – мнение Фейгина: смотрите видео

Он добавил, что в свое время такое произошло с президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Его также передали международному правосудию.

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