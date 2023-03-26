Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, очевидно, что в кулуарах представители политических и бизнес-элит России жалуются из-за войны, ведь их положение существенно ухудшилось.
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Они в кулуарах точно говорят, что их подставили. Путин такой-сякой, а войну проиграли. Надо быть глупым, чтобы говорить что-то вроде "где Путин – там победа". Не думаю, что они настолько глупы,
– отметил Фейгин.
Может ли окружение выдать Путина в Гаагу
Как отметил Фейгин, в свое время действительно была надежда, что окружение взбунтуется против Путина и сделает все возможное, чтобы завершить войну. Но, к сожалению, этого не произошло.
Могут ли они в ближайшем будущем отстранить от власти Путина и передать его в международные органы юстиции? Пока такого не видим. Для этого нужна воля, видение будущего. Возможно ли это потом? Взглянем. Но пока предпосылок нет,
– сказал Фейгин.
Может ли окружение Путина сместить его от власти – мнение Фейгина: смотрите видео
Он добавил, что в свое время такое произошло с президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Его также передали международному правосудию.
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