Об этом диктатор рассказал российским журналистам, сообщает 24 Канал. Встреча Путина и Си в первый день проходила в квартире главы Кремля.

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Как проходила встреча Путина и Си

В первый день визита Си Цзиньпина в Москву, 20 марта, неформальная встреча лидеров России и Китая длилась более 4,5 часа. Путин объяснил это тип, что после торжественного обеда он пригласил лидера Китая в свою квартиру неподалеку от Кремля и разговор проходил там.

У нас был рабочий обед. Затем я пригласил голову из дружбы перейти в другое помещение. У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много времени провожу, работаю и ночью очень часто. Мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша,

– рассказал Путин.

Диктатор говорит, что говорили с Си Цзиньпинем о делах в мире "в разных аспектах". В частности, говорили и о китайском "мирном плане", который Путину, очевидно, очень нравится.

После визита в Москву Си не хочет вести разговоры с Зеленским и Байденом.

Перед визитом Си Цзиньпина в Москву СМИ сообщали, что лидер Китая хочет впервые за время полномасштабного вторжения поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако после трехдневного посещения России глава КНР не хочет говорить с украинским лидером.

Тем не менее украинский президент заверил, что передал Си Цзиньпину по дипломатическим каналам свое желание провести разговор.

Однако по данным СМИ, Си Цзиньпинь не желает разговаривать и с президентом США Джо Байденом. По информации источников Reuters, Вашингтон стремился перезагрузить отношения с Пекином, а звонок Байдена был первым шагом. Несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу.