Байден заявил, что представления о крепости союза России и Китая "сильно преувеличивают". По его словам, Владимир Путин и Си Цзиньпин не смогли создать такие крепкие альянсы как США и другие страны Запада.

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Байден не воспринимает легкомысленно Китай и Россию

Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем.

– заявил американский лидер.

По его словам, хоть официальные лица США недавно и предупреждали о признаках того, что Пекин может рассматривать возможность увеличения военной поддержки для Москвы, но "они еще этого не сделали". Однако если это произойдет, то Запад объединится еще больше.

Байден пояснил, что имеет в виду страны четырехстороннего диалога по безопасности: США, Австралия, Индия, Япония. Он также обратил внимание на сотрудничество между альянсами демократического мира, в частности через G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS.

"То, что делают Китай и Россия может стать значительно хуже. Но рассмотрим это в перспективе. Мы объединены коалиции", – резюмировал президент США.

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