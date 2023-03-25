Байден заявив, що уявлення про міцність союзу Росії та Китаю "сильно перебільшують". За його словами, Володимир Путін та Сі Цзіньпін не змогли створити таких міцних альянсів, як США та інші країни Заходу.
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Байден не сприймає легковажно Китай та Росію
Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми це значно перебільшуємо,
– заявив американський лідер.
За його словами, хоч офіційні особи США нещодавно і попереджали про ознаки того, що Пекін може розглядати можливість збільшення військової підтримки для Москви, але "вони ще цього не зробили". Однак, якщо це станеться, то Захід об'єднається ще більше.
Байден пояснив, що має на увазі країни чотиристороннього діалогу з питань безпеки: США, Австралія, Індія, Японія. Він також звернув увагу на співпраці між альянсами демократичного світу, зокрема через G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS.
"Те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим. Але розгляньмо це у перспективі. Ми об'єднані коаліції", – резюмував президент США.
Сі Цзіньпін не хоче говорити з Байденом: деталі
- Пекін не виявив зацікавленості в організації телефонної розмови, хоча Байден ще 5 тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР.
- За інформацією Reuters, Вашингтон прагнув перезавантажити відносини з Пекіном, а дзвінок Байдена був би першим кроком. Попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу.
- Ба більше, президент Володимир Зеленський також не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном. Хоча український лідер передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу.
- Варто додати, що Зеленський скептично ставиться до пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною. Він наголосив, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".