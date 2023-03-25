Байден заявив, що уявлення про міцність союзу Росії та Китаю "сильно перебільшують". За його словами, Володимир Путін та Сі Цзіньпін не змогли створити таких міцних альянсів, як США та інші країни Заходу.

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Байден не сприймає легковажно Китай та Росію

Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми це значно перебільшуємо,

– заявив американський лідер.

За його словами, хоч офіційні особи США нещодавно і попереджали про ознаки того, що Пекін може розглядати можливість збільшення військової підтримки для Москви, але "вони ще цього не зробили". Однак, якщо це станеться, то Захід об'єднається ще більше.

Байден пояснив, що має на увазі країни чотиристороннього діалогу з питань безпеки: США, Австралія, Індія, Японія. Він також звернув увагу на співпраці між альянсами демократичного світу, зокрема через G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS.

"Те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим. Але розгляньмо це у перспективі. Ми об'єднані коаліції", – резюмував президент США.

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