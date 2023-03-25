Про них в ефірі 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, Росія для Китаю – партнер у контексті тактичних здобутків, які Китай хоче для себе отримати.
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Якими є відносини Росії та Китаю
Водночас Росія для Китаю виступає й опонентом у контексті територіальної історичної проблематики їхніх двосторонніх відносин.
Чому, до речі, Пекін і Сі Цзіньпін не робили такі візити раніше – протягом 2022 року? Тому що вони на той момент розуміли, що в них немає сенсу заходити в контекст російсько-української війни. Заходити зі своїм позиціонуванням конкретним і бажанням певним чином долучатися до медіації чи до інших процесів,
– пояснив Богдан Ференс.
У цьому й полягає хитрість китайської зовнішньої політики. Адже нині вони вичекали й розуміють, що нині є певна втома й нерозуміння, коли ця війна завершиться, тож починають на цьому частково спекулювати.
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"Вони не пропонують конкретики, вони не пропонують, як вирішити й завершити цю війну. Вони виходять з такою доволі абстрактною та загальною позицією, яка не містить ключового, яка не дає оцінки державі-агресорці Росії", – підкреслив експерт-міжнародник.
Він пояснив, що разом з Росією Китай має тактичне бажання змінити правила гри на світовій арені.
Зустріч Сі та Путіна в Москві: коротко
- 20 березня Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним. Глава КНР став першим світовим лідером, який зустрівся з російським диктатором після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- 21 березня Сі Цзіньпін провів перемовини з Путіним. Вони говорили про торгівлю та інше. Зокрема, в Москві запевнили, що "готові підтримати" китайський бізнес у заміщенні підприємств, які залишили Росію. Чи підіймалося питання постачання китайської зброї для Росії під час перемовин Сі Цзіньпіна та Путіна, достеменно невідомо.
- Путін запевнив, що російський бізнес може задовольнити потреби Китаю в енергоносіях. Окрім того, російський диктатор вважає, що "мирний план" Китаю може бути взято за основу мирного врегулювання, "коли до нього будуть готові на Заході та в Києві".