Про них в ефірі 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, Росія для Китаю – партнер у контексті тактичних здобутків, які Китай хоче для себе отримати.

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Якими є відносини Росії та Китаю

Водночас Росія для Китаю виступає й опонентом у контексті територіальної історичної проблематики їхніх двосторонніх відносин.

Чому, до речі, Пекін і Сі Цзіньпін не робили такі візити раніше – протягом 2022 року? Тому що вони на той момент розуміли, що в них немає сенсу заходити в контекст російсько-української війни. Заходити зі своїм позиціонуванням конкретним і бажанням певним чином долучатися до медіації чи до інших процесів,

– пояснив Богдан Ференс.

У цьому й полягає хитрість китайської зовнішньої політики. Адже нині вони вичекали й розуміють, що нині є певна втома й нерозуміння, коли ця війна завершиться, тож починають на цьому частково спекулювати.

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"Вони не пропонують конкретики, вони не пропонують, як вирішити й завершити цю війну. Вони виходять з такою доволі абстрактною та загальною позицією, яка не містить ключового, яка не дає оцінки державі-агресорці Росії", – підкреслив експерт-міжнародник.

Він пояснив, що разом з Росією Китай має тактичне бажання змінити правила гри на світовій арені.

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