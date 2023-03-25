Про це диктатор розповів російським журналістам, повідомляє 24 Канал. Зустріч Путіна і Сі в перший день відбувалася у квартирі очільника Кремля.

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Як проходила зустріч Путіна і Сі

У перший день візиту Сі Цзіньпіна до Москви, 20 березня, неформальна зустріч лідерів Росії та Китаю тривала понад 4,5 години. Путін пояснив це тип, що після урочистого обіду він запросив лідера Китаю до своєї квартири неподалік Кремля і розмова відбувалася там.

Ми мали робочий обід. Потім я запросив голову з дружби перейти до іншого приміщення. У мене тут є квартира, в якій я останнім часом багато часу проводжу, працюю і вночі дуже часто. Ми перебралися туди. Сидячи біля каміна і попиваючи чай, говорили про все не поспішаючи,

– розповів Путін.

Диктатор каже, що говорили з Сі Цзіньпінем про справи у світі "у різних аспектах". Зокрема говорили і про китайський "мирний план", який Путіну, вочевидь, дуже подобається.

Після візиту до Москви Сі не хоче вести розмов з Зеленським та Байденом

Перед візитом Сі Цзіньпіна до Москви, ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю хоче вперше за час повномасштабного вторгнення поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак після триденних відвідин Росії глава КНР не хоче говорити з українським лідером.

Попри те український президент запевнив, що передав Сі Цзіньпіну дипломатичними каналами своє бажання провести розмову.

Однак за даними ЗМІ, Сі Цзіньпінь не бажає розмовляти і з президентом США Джо Байденом. За інформацією джерел Reuters, Вашингтон прагнув перезавантажити відносини з Пекіном, а дзвінок Байдена був би першим кроком. Попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу.