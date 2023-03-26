Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що це привід, якого шукали в Москві. За його словами, збіднений уран – це лише щільний метал для наконечників снарядів, які повинні пробивати броню.

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Не дуже розумна заява

Він зазначив, що жодного відношення до лінійки ядерних засобів він не має.

Важливе в цій заяві Путіна є те, що керування ядерною зброєю, розташованою в Білорусі, буде відбуватися з Москви. І це означає, що Білорусь стає ядерною державою,

– наголосив опозиціонер.

На його думку, тоді, можливо, що країнам НАТО, що розташовані поряд з Білоруссю – Польщі, Литві, Латвії, Естонії, а також Фінляндії, яка збирається приєднатися до Альянсу, варто надати ядерну зброю. Адже цим країнам доведеться захищатися від Білорусі, яка матиме ядерну зброю.

Якщо Путін хоче ескалації, він її отримає. Адже можливо і Україні передадуть тактичну ядерну зброю. І хто тоді від цього виграє? Це не дуже розумна та далекоглядна заява Путіна,

– вважає він.

Фейгін зазначив, що результатом цього буде те, що Білорусь опиниться в оточенні ядерних країн.

Марк Фейгін про заяву Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі: дивіться відео

Перетвориться на випалену землю

"Лукашенко, який привів до цього Білорусь, просто здав свою країну. Адже там будуть чергувати літаки з ядерними боєголовками, і якщо щось трапиться, то крім Росії відповідати буде й Білорусь", – відзначив він.

За словами Марка Фейгіна, Білорусь з країни, яка мала суверенітет, перетворилась за кілька років в окуповану країну з ризиком перетворити свою територію на випалену землю. Це може відбутися в результаті провокації, яку Москва може затіяти разом з Лукашенко.

Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 каналу

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