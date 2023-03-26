Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он считает, что своими действиями Россия сама себя приближает к денуклеаризации.
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Дикий назвал угрозы Путина исключительно политическими. Ведь если будет применено ядерное оружие дальнего поражения, с военной точки зрения нет разницы, это произойдет с территории Беларуси или из России.
Здесь вообще стоит вопрос: "Они готовы использовать ядерное оружие или не готовы?". И мнение наших западных союзников, что пока нет. Это просто блеф,
– добавил говорящий.
Какими должны быть последствия для Путина
По словам военного, политические последствия для России после этого могут быть достаточно серьезными. Это решение агрессора нарушает множество международных соглашений о нераспространении ядерного оружия.
Если Россия перевезет ядерное оружие в Белоруссию, это сразу всем известно.
Это будет одним из серьезных шагов на пути к тому, до чего, я надеюсь, мы с вами доживем – до полной денуклеаризации России,
– подчеркнул Дикий.
Он убежден, что после войны "у обезьяны наконец-то заберут гранату": "У неадекватной страны, которая не соблюдает никаких ограничений, просто заберут ядерное оружие".
Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси
- Во время интервью российским СМИ 25 марта Путин решил ответить на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент России сообщил, что его страна разместит ядерное оружие в Беларуси.
- К 1 июля на территории Белоруссии завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Однако Путин отметил, что говорится не о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как уже обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
- По сообщению издания Reuters, США очень осторожно прокомментировали угрозы кремлевского диктатора