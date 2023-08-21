Верхівка ФСБ вимагає звільнення Герасимова і Шойгу, – ГУР

Керівництво ФСБ хоче домогтися звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Між ними існує реальний конфлікт.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк. За його словами, клани кремлівського режиму продовжують внутрішню боротьбу на тлі:

дедалі відчутніших втрат на фронті;

неадекватних дій російського диктатора Владіміра Путіна, який демонструє слабкість.

Цікаво Спецслужби Росії працюють ефективніше, ніж армія, – в ГУР сказали, чому Захід не ліквідує Путіна

ФСБ хоче звільнення Шойгу і Герасимова

Черняк зазначив, що воєнна розвідка України підтверджує спроби ФСБ змінити керівництво російського Міноборони.

Цей внутрішній конфлікт триває, а переможцем у ньому може бути лише одна зі сторін. Однак поки неясно, яка зі сторін візьме гору в цьому протистоянні,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, конфлікт між ФСБ та керівництвом російської армії – це продовження бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Спроба збройного походу найманців у бік Москви поглибила лінії розколу всередині кремлівської верхівки. Це все – прямий наслідок агресивної злочинної політики Росії.

Черняк заявив, що зараз ГУР ретельно спостерігає за:

перебігом конфлікту,

чистками генералітету,

арештами,

спецзаходами,

загадковими смертями представників силових еліт країни-агресорки.

"Виглядає так, що кремлівський немолодий вождь через шалену військову авантюру опинився силоміць посадженим на шпагат між наближеними кланами: і всидіти важко, і піднятися боляче. Якщо якийсь клан раптом знову почне стрімкий рух не в тому напрямку, то конструкція взагалі може посипатись", – підсумував представник розвідки

Варто прочитати Чому Путін не може натиснути на "червону кнопку": ексглава ЦРУ Петреус відповів

У Кремлі поділились на два табори

У виданні Bloomberg нещодавно розповіли, що нацбанк Росії зараз намагається стабілізувати курс рубля перед електоральним циклом. Водночас заколот Пригожина ще дужче посилив хитке становище Путіна.

Серед головних вимог ватажка ПВК "Вагнера" було звільнення Шойгу та Герасимова. Він мотивував це тим, що ці так звані воєначальники "воюють не так, як треба".

Авторитет Путіна як гаранта стабільності сильно постраждав після заколоту Євгенія Пригожина. За словами 5 осіб, які знають ситуацію, прихильники "жорсткої лінії" хочуть заміни Шойгу в рамках переходу до більш агресивного ведення війни. Зокрема, вони виступають за повномасштабну мобілізацію та воєнний стан,

– пишуть експерти.

З цього можна побачити картину розколу всередині російських еліт: