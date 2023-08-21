За словами екскерівника ЦРУ Сполучених Штатів, у Москві починають говорити про "небезпечний атом", коли погіршується ситуація на фронті. Власне, про це сказав Петреус в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що вийде уже в середу, 23 серпня, на сайті нашого видання та в ютубі.

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Китай та Індія – проти

Як наголосив колишній голова розвідки США, не лише Захід дав чітко зрозуміти Путіну, що застосування ядерки є кроком в нікуди. Також китайський лідер та індійський прем'єр-міністр озвучували, що використання Кремлем нуклеарного арсеналу є недопустимим.

Це як у старій приказці: якщо впав у яму – копай, і от вони себе зможуть закопати в ту яму надзвичайно швидко. Бо ті країни, які намагалися дистанціюватися від ситуації в Україні або були партнерами Росії, коли застосують ядерну зброю, не зможуть продовжувати таку лінію.

Окрім того, Петреус зазначив, що існує імовірний сценарій, за якого Росія, наприклад, під чужим прапором застосовує ядерку. Також можливі "інші дії", які б надали використанню ядерної зброї "легітимності". Однак, вочевидь, це дуже малоймовірно.

Ядерний шантаж з боку Росії