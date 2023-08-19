Такою думкою із 24 Каналом поділився головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов. Він припускає, що у союзних диктаторів виникли непередбачувані проблеми з розміщенням ядерної зброї в Білорусі.
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Чому немає ніяких новин про ядерну зброю
Місяць тому Владімір Путін і Олександр Лукашенко надзвичайно охоче коментували цю тему. Однак сьогодні вона практично зійшла нанівець у їхніх промовах.
"Це означає, що (російському та білоруському диктаторам – 24 Канал) немає чим похвалитися. Ймовірно, це вони зіштовхнулися з якимись органічними проблемами, наприклад – із затримкою в будівництві сховища", – припустив журналіст.
Зараз Лукашенко колесить по країні у своєрідному сільськогосподарському турі. Білоруський диктатор не оминає нагоди вийти в поле до комбайнерів, намагаючись в такий спосіб працювати на пропаганду.
"Важко уявити, що, перебуваючи в такому турі, Лукашенко б не захотів заїхати в щойно збудоване сховище ядерної зброї, потримати її в руках і вчергове пригрозити нею Заходу. Але цього не відбулося", – зазначив Свердлов.
Чи справді Білорусь матиме ядерну зброю
Показово, що раніше Лукашенко і Путін робили діаметрально протилежні заяви щодо того, хто контролюватиме ядерну зброю в Білорусі.
Російський диктатор казав, що Білорусь не матиме контролю за ядерною зброєю. Але він не може говорити інакше, адже в такому випадку він порушить конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї. Лукашенко ж навпаки підкреслює свою суб’єктність і заявляє про те, що без його згоди Путін її не застосує.
Павло Свердлов про ядерну зброю в Білорусі: дивіться відео
Однак ми вже бачили, як Путін нібито "попередив" Лукашенка про початок агресії проти України. Білоруський диктатор стверджує, що "не знав" про плани Путіна на цей рахунок. В такому разі, заява про те, що Лукашенка обов’язково попередять про застосування ядерної зброї Росією, виглядає смішно.
В цілому, можна констатувати, що шантаж Росії передачею ядерної зброї провалився. Через те, що ніхто не сприйняв цю новину достатньо серйозно, російський та білоруський диктатори знаходяться у патовій ситуації, коли подальший розвиток подій не принесе їх ніякої користі.
Ядерна зброя в Білорусі: хронологія подій
- Про передання тактичної ядерної зброї на базі ракет "Іскандер-М" Путін оголосив у березні, а наприкінці травня його наміри були оформлені юридично.
- Очікувалось, що будівництво сховища та переміщення туди ракет відбудеться на початку липня. Однак публічно про цю подію поки що не оголосив жоден із диктаторів.
- Реакція світу на цю подію була на диво стриманою, попри те, що наприкінці липня ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати не сумніваються в наявності ядерної зброї Білорусі.