Такой мыслью с 24 Каналом поделился главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов. Он допускает, что у союзных диктаторов возникли непредсказуемые проблемы размещения ядерного оружия в Беларуси.

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Почему нет никаких новостей о ядерном оружии

Месяц назад Владимир Путин и Александр Лукашенко очень охотно комментировали эту тему. Однако сегодня она практически сошла на нет в их речах.

"Это значит, что (российскому и белорусскому диктаторам – 24 Канал) нечем похвастаться. Вероятно, это они столкнулись с какими-то органическими проблемами, например – с задержкой в строительстве хранилища", – предположил журналист.

Важно! В конце июля на спутниковых снимках военной базы белорусской ракетной бригады в Осиповичах заметили ракетные комплексы "Искандер". Они должны стать пусковыми для будущего ядерного оружия Беларуси. Это было последним существенным сообщением о нем.

Сейчас Лукашенко ездит по стране в своеобразном сельскохозяйственном туре. Белорусский диктатор не упускает случая выйти в поле к комбайнерам, пытаясь таким образом работать на пропаганду.

"Трудно представить, что, находясь в таком туре, Лукашенко не захотел бы заехать в только что построенное хранилище ядерного оружия, подержать его в руках и в очередной раз пригрозить им Западу. Но этого не произошло", – отметил Свердлов.

Действительно ли Беларусь будет иметь ядерное оружие

Показательно, что ранее Лукашенко и Путин делали диаметрально противоположные заявления по поводу того, кто будет контролировать ядерное оружие в Беларуси.

Российский диктатор говорил, что Беларусь не будет иметь контроль над ядерным оружием. Но он не может говорить иначе, ведь в таком случае он нарушит конвенцию о нераспространении этого оружия. Лукашенко же наоборот подчеркивает свою субъектность и заявляет о том, что без его согласия Путин это оружие не применит.

Павел Свердлов о ядерном оружии в Беларуси: смотрите видео

Однако мы уже видели, как Путин якобы "предупредил" Лукашенко о начале агрессии против Украины. Белорусский диктатор утверждает, что "не знал" о планах Путина на этот счет. В таком случае заявление о том, что Лукашенко обязательно предупредят о применении ядерного оружия Россией, выглядит смешно.

В целом можно констатировать, что шантаж России, связанный с передачей ядерного оружия, провалился. Поскольку никто не воспринял эту новость достаточно серьезно, российский и белорусский диктаторы находятся в патовой ситуации, когда дальнейшее развитие событий не принесет их никакой пользы.

Ядерное оружие в Беларуси: хронология событий