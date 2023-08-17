Журналисты спросили у Александра Лукашенко, говорил ли ему Владимир Путин, при каких обстоятельствах он сочтет, что цели "сво" для России выполнены. Об этом пишут пропагандистские СМИ Беларуси, передает 24 Канал.

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Что сказал Лукашенко о России и Украине

Белорусский диктатор сказал, что не обсуждал эту тему с российским тираном. Но после этого Лукашенко внезапно решил высказаться вместо Путина. Он назвал это "своей позицией".

Цели "сво" на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

По его мнению, Украина "будет другой", потому что у власти будут "люди более осторожные, умные, хитрые". Лукашенко заявил, что эти "толковые люди" будут понимать важность выстраивания отношений с "соседями от Бога". Очевидно, под этим словосочетанием он имел в виду Россию, развязавшую полномасштабную войну против Украины, и Беларусь, которая позволила российским оккупантам со своей территории наступать и запускать ракеты по нашему государству.

Лукашенко рассказал об "уроках"

Белорусский диктатор также заявил, что будущая Украина не будет "под дудку американцев плясать". По его словам, Путин такого же мнения.

Это большой урок не только для Украины – то, что происходит – но и для России в том числе. И для нас, для всего мира. Это большой урок,

– сказал он.

Лукашенко добавил, что Россия и Беларусь якобы делают выводы из этих "уроков". Однако поведение этих двух стран говорит об обратном.

Что говорят эксперты о белорусском диктаторе