Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Вагнеровцы в Беларуси – аргумент, чтобы просить финансирование у России.

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"Лукашенко деньги дает Россия. Для него тот факт, что вагнеровцы находятся в Беларуси – аргумент просить финансирование. Потому что надо как-то объяснять обществу тот факт, что группа, которая готовила мятеж против Владимира Путина, еще и получает деньги от государства Россия", – сказал консультант стратегических исследований.

Для российских властей это тоже определенная игра. Если гипотетически вагнеровцы совершат нападение на Польшу или Литву, Кремль сможет сказать, что это не Россия, это боевая группа, которая имеет сложные отношения с российской армией.

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Последние недели показали, что многие представители ЧВК "Вагнер" ориентируются на Евгения Пригожина и не хотят менять его на другое руководство. Они также недовольны руководством минобороны России, – это будет влиять на их внутреннее желание повторить мятеж.

"Для Лукашенко это еще один аргумент, потому что он понимает, что Путин в конце концов хочет поглотить Беларусь. Для него это возможность использовать вагнеровцев в случае гипотетического мятежа в России, чтобы там к власти пришла группа, с которой у самопровозглашенного президента республики нормальные отношения", – прокомментировал Иван Ус.

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