Об этом 24 Каналу сообщил генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк. Ранее Россия и Беларусь уже пытались создать гуманитарный кризис на границе с Европейским союзом: ежедневно нелегально переправляли до 40-50 мигрантов из Сирии и других стран на территорию Польши.

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"Если раньше этих нелегалов сопровождали силовики, сейчас эту задачу выполняет "Вагнер". Более того, террористы еще и проводят обучение и тренировку этих мигрантов с целью подготовить их к нападениям и убийству пограничников европейских государств, в частности Польши и стран Балтии", – сказал генерал-лейтенант.

В ответ НАТО заявило, что в Польше дополнительно разворачивают минно-саперный батальон на близлежащих территориях, чтобы дистанционно минировать территорию. Также Польша вместе со странами Балтии готовы закрыть границу с Беларусью, если соответствующие сценарии дестабилизации ситуации будут подтверждены.

Лукашенко больше всего боится собственного народа

В настоящее время в Беларуси находятся 6400 бойцов ППК "Вагнер". Они выполняют роль личной полиции Лукашенко, чтобы обеспечить ему безопасность от собственного народа, которого диктатор действительно боится.

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"Белорусы на прошедших президентских выборах выходили на массовые акции протеста – не за собственные демократические свободы, и не против России, они выступали против самого Лукашенко, который 25 лет находится у власти и надоест им", – объяснил Кондратюк.

Самопровозглашенный президент республики не доверяет собственной армии, так что в случае, если придется разгонять такие протесты снова, эту роль будут выполнять вагнеровцы.

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