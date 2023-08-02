В эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что такими действиями россияне и белорусы "стреляют себе в ногу", пишет 24 Канал.
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В ГУР оценили пребывание вагнеровцев в Беларуси
Комментируя ситуацию вокруг Беларуси, Юсов отметил, что когда несколько тысяч боевиков находятся на определенной территории – это всегда потенциальная угроза и фактор опасности, который "надо изучать и который следует учитывать". В таком случае необходимо готовить противодействие, и это, как отметил он, происходит как со стороны Украины, так и со стороны союзников. В то же время Юсов сообщил, что в настоящее время вагнеровцы в Беларуси опасности не представляют.
В целом сейчас это не та группировка, которая на сегодняшний день представляет реальную опасность, однако легкомыслить этим нельзя и никто этого не делает. Все необходимые меры принимаются,
– отметил представитель ГУР.
Он отметил, что враг пытается распространять ИПСО о "вторжении в Польшу", чтобы отвлекать внимание союзников от Украины, силы и средства наших партнеров, создавать дополнительные точки напряжения.
Тем не менее, он убежден, что таким образом Россия и Беларусь лишь "стреляют себе в ногу", ведь подобные провокации уже заставляют Польшу усиливать сектор безопасности обороны, внимание к белорусской границе и прорабатывать различные сценарии реагирования более подробно. То есть, готовность Европы реагировать на потенциальные угрозы только повышается.
Беларусь и Россия угрожают Польше
- В июле в российской Госдуме заявили, что им "очень нужен" Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, потому что он может соединить Калининградскую область России с Белоруссией.
- А на днях Лукашенко во время встречи с российским диктатором Путиным вообще заявил, что вагнеровцы якобы его "напрягают", потому что аж рвутся атаковать Польшу. Мол, польская сторона еще должна его поблагодарить за то, что "сдерживает" боевиков.
- Дальше ситуация еще больше обострилась. 1 августа Минобороны Польши сообщило, что 2 вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство страны.
- В тот же день Лукашенко заявил, что его слова о вагнеровцах якобы были шуткой, а минобороны Беларуси цинично выдало, что сообщение Польши о нарушении воздушного пространства якобы выдумка.
- Отметим, что все это происходит на фоне ежедневных провокаций на польско-белорусской границе. В последнее время белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам "прорываться" через границу.