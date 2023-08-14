Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Вагнерівці у Білорусі – аргумент, щоб просити фінансування у Росії.

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"Лукашенкові гроші дає Росія. Для нього те, що вагнерівці перебувають у Білорусі – аргумент просити фінансування. Тому що треба ж якось пояснювати суспільству той факт, що група, яка хотіла зробити заколот проти Владіміра Путіна, ще й отримує гроші від держави Росія", – мовив консультант стратегічних досліджень.

Для російської влади це також певна гра. Якщо гіпотетично вагнерівці здійснять напад на Польщу чи Литву, у Кремля буде можливість сказати, що це не Росія, це бойова група, яка має складні відносини з російською армією.

Бійці "Вагнера" незадоволені керівництвом міноборони Росії

Останні тижні показали, що багато хто з представників ПВК "Вагнер" орієнтуються на Євгенія Пригожина і не хочуть змінювати його на інше керівництво. Вони також незадоволені керівництвом міноборони Росії, – це також буде впливати на їхнє внутрішнє бажання повторити заколот.

"Для Лукашенка це ще один аргумент, бо він розуміє, що Путін зрештою хоче поглинути Білорусь. Для нього це можливість використати вагнерівців у випадку гіпотетичного заколоту у Росії, щоб там до влади прийшла група, з якою у самопроголошеного президента республіки нормальні відносини", – прокоментував Іван Ус.

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