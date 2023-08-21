Верхушка ФСБ требует увольнения Герасимова и Шойгу, – ГУР
Источник:"РБК-Украина"
Руководство ФСБ хочет добиться увольнения министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Между ними существует реальный конфликт.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. По его словам, кланы кремлевского режима продолжают внутреннюю борьбу на фоне:
- все более ощутимых потерь на фронте;
- неадекватных действий российского диктатора Владимира Путина, демонстрирующего слабость.
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ФСБ хочет увольнения Шойгу и Герасимова
Черняк отметил, что военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны.
Этот внутренний конфликт продолжается, а победителем в нем может быть только одна из сторон. Однако пока неясно, какая из сторон возьмет верх в этом противостоянии,
– заметил представитель ГУР.
По его словам, конфликт между ФСБ и руководством российской армии – это продолжение бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Попытка вооруженного похода наемников в сторону Москвы усугубила линии раскола внутри кремлевской верхушки. Это все – прямое следствие агрессивной преступной политики России.
Черняк заявил, что сейчас ГУР тщательно наблюдает за:
- ходом конфликта,
- чистками генералитета,
- арестами, спецмерами,
- загадочными смертями представителей силовых элит страны-агрессора.
"Выглядит так, что кремлевский пожилой вождь из-за бешеной военной авантюры оказался силой посаженным на шпагат между приближенными кланами: и усидеть тяжело, и подняться больно. Если какой-то клан вдруг снова начнет стремительное движение не в том направлении, то конструкция вообще может посыпаться", – подытожил представитель разведки
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В Кремле поделились на два лагеря
В издании Bloomberg недавно рассказали, что Нацбанк России сейчас пытается стабилизировать курс рубля перед электоральным циклом. В то же время мятеж Пригожина еще сильнее усилил шаткое положение Путина.
Среди главных требований главаря ЧВК "Вагнера" было увольнение Шойгу и Герасимова. Он мотивировал его тем, что эти так называемые военачальники "воюют не так, как надо".
Авторитет Путина как гаранта стабильности сильно пострадал после мятежа Евгения Пригожина. По словам 5 человек, знающих ситуацию, сторонники "жесткой линии" хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному ведению войны. В частности, они выступают за полномасштабную мобилизацию и военное положение,
– пишут эксперты.
С этого можно увидеть картину раскола внутри российских элит:
- одни представители элит, особенно спецслужбы, выступают за "эффективную войну",
- а другие – "за стабильность".