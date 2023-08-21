Верхушка ФСБ требует увольнения Герасимова и Шойгу, – ГУР

Руководство ФСБ хочет добиться увольнения министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Между ними существует реальный конфликт.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. По его словам, кланы кремлевского режима продолжают внутреннюю борьбу на фоне:

все более ощутимых потерь на фронте;

неадекватных действий российского диктатора Владимира Путина, демонстрирующего слабость.

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ФСБ хочет увольнения Шойгу и Герасимова

Черняк отметил, что военная разведка Украины подтверждает попытки ФСБ сменить руководство российского Минобороны.

Этот внутренний конфликт продолжается, а победителем в нем может быть только одна из сторон. Однако пока неясно, какая из сторон возьмет верх в этом противостоянии,

– заметил представитель ГУР.

По его словам, конфликт между ФСБ и руководством российской армии – это продолжение бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Попытка вооруженного похода наемников в сторону Москвы усугубила линии раскола внутри кремлевской верхушки. Это все – прямое следствие агрессивной преступной политики России.

Черняк заявил, что сейчас ГУР тщательно наблюдает за:

ходом конфликта,

чистками генералитета,

арестами, спецмерами,

загадочными смертями представителей силовых элит страны-агрессора.

"Выглядит так, что кремлевский пожилой вождь из-за бешеной военной авантюры оказался силой посаженным на шпагат между приближенными кланами: и усидеть тяжело, и подняться больно. Если какой-то клан вдруг снова начнет стремительное движение не в том направлении, то конструкция вообще может посыпаться", – подытожил представитель разведки

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В Кремле поделились на два лагеря

В издании Bloomberg недавно рассказали, что Нацбанк России сейчас пытается стабилизировать курс рубля перед электоральным циклом. В то же время мятеж Пригожина еще сильнее усилил шаткое положение Путина.

Среди главных требований главаря ЧВК "Вагнера" было увольнение Шойгу и Герасимова. Он мотивировал его тем, что эти так называемые военачальники "воюют не так, как надо".

Авторитет Путина как гаранта стабильности сильно пострадал после мятежа Евгения Пригожина. По словам 5 человек, знающих ситуацию, сторонники "жесткой линии" хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному ведению войны. В частности, они выступают за полномасштабную мобилизацию и военное положение,

– пишут эксперты.

С этого можно увидеть картину раскола внутри российских элит: