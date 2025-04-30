Побив 66-річний рекорд: рибалка виловив рибину вагою з немовля
- Ерік Ворд з американського штату Мен встановив новий рекорд озера Мусхед, виловивши струмкову форель вагою 3,5 кілограма, побивши попередній рекорд, який тримався 66 років.
- Нова рекордсменка отримала прізвисько "Нео", і улов офіційно зареєстрований, ставши найбільшою струмковою фореллю, виловленою в озері за останні 66 років.
Рибалка, на ім'я Ерік Ворд з американського штату Мен встановив новий рекорд озера Мусхед. Він виловив струмкову форель вагою 3,5 кілограма.
Попередній рекорд ніхто не міг побити от вже 66 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX News.
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Що відомо про новий рекорд
Як пише ЗМІ, Ерік Ворд упіймав рибину ще 22 січня. Попередній рекорд у цьому озері тримався з 1959 року. Тож, новий трофей став найбільшою струмковою фореллю, виловленою в озері Мусхед за останні 66 років.
Ерік Ворд зі своїм уловом / Фото FOX News
Нова рекордсменка отримала прізвисько "Нео" на честь героя "Матриці". Її упіймали у найкращий час для вилову струмкової форелі на найбільшому озері штату.
За словами регіонального інспектора Іма Обрі, Ворд цієї зими вже відпускав в озеро кілька великих форелей вагою понад 1,6 кілограма. Але саме цей самець із характерною білою міткою на спині став "рибою життя". Улов офіційно зареєстрований і тепер займе своє місце серед легенд озера.
Ми знаємо, що в озері ще є такі гіганти. Це лише питання часу,
– додав Обрі.
Раніше ми писали про іншого рибалку, який упіймав величезну золоту рибку вагою 30 кілограмів. Він боровся з нею 25 хвилин.