Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Як повідомляють представники Книги рекордів Гіннеса, аби встановити рекорд, жінка 68 разів видихнула полум'ям за 30 секунд.

Я вирішила встановити цей рекорд майже випадково. Я працювала над новою технікою вогняного дихання зі своєю вогняною трупою, просто почала видихати якомога більше вогняних куль у ритмі музики та просто продовжувала, додаючи все більше і більше,

– зізналася вона.

Одно разу вона просто запитала, скільки трюків вона зробила. Саме тоді з'ясувалося, що вона майже побила рекорд. Редерле зізналася, що хотіла показати іншим людям, що можна встановити світовий рекорд, навіть якщо ти мати двох дітей і людина, яка не займається спортом.



Рекордсменка, яка дихає вогнем / Фото Книги рекордів Гіннеса

Цікаво! Американка 20 років працювала професійною вогнеборицею, а згодом почала виконувати екстремальні трюки з вогнем.

Зараз жінка працює вчителькою. Вона зізналася, що тепер одним із її улюблених занять є щодня розказувати учням, якого класного вчителя вони мають.

Раніше ми писали про австралійку, яка зібрала найбільшу у світі колекцію міньйонів. Вона складається з понад 1035 екземплярів і потрапила до Книги рекордів Гіннеса.