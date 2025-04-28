Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Как сообщают представители Книги рекордов Гиннеса, чтобы установить рекорд, женщина 68 раз выдохнула пламенем за 30 секунд.

Я решила установить этот рекорд почти случайно. Я работала над новой техникой огненного дыхания со своей огненной труппой, просто начала выдыхать как можно больше огненных шаров в ритме музыки и просто продолжала, добавляя все больше и больше,

– призналась она.

Однажды она просто спросила, сколько трюков она сделала. Именно тогда выяснилось, что она почти побила рекорд. Редерле призналась, что хотела показать другим людям, что можно установить мировой рекорд, даже если ты мать двоих детей и человек, который не занимается спортом.



Рекордсменка, которая дышит огнем / Фото Книги рекордов Гиннеса

Интересно! Американка 20 лет работала профессиональной огнеборцем, а впоследствии начала выполнять экстремальные трюки с огнем.

Сейчас женщина работает учительницей. Она призналась, что теперь одним из ее любимых занятий является ежедневно рассказывать ученикам, какого классного учителя они имеют.

Ранее мы писали об австралийке, которая собрала самую большую в мире коллекцию миньонов. Она состоит из более 1035 экземпляров и попала в Книгу рекордов Гиннеса.