Предыдущий рекорд никто не мог побить вот уже 66 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX News.

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Что известно о новом рекорде

Как пишет СМИ, Эрик Уорд поймал рыбу еще 22 января. Предыдущий рекорд в этом озере держался с 1959 года. Поэтому, новый трофей стал крупнейшей ручьевой форелью, выловленной в озере Мусхед за последние 66 лет.



Эрик Уорд со своим уловом / Фото FOX News

Новая рекордсменка получила прозвище "Нео" в честь героя "Матрицы". Ее поймали в лучшее время для вылова ручьевой форели на самом большом озере штата.

По словам регионального инспектора Има Обри, Уорд этой зимой уже отпускал в озеро несколько крупных форелей весом более 1,6 килограмма. Но именно этот самец с характерной белой меткой на спине стал "рыбой жизни". Улов официально зарегистрирован и теперь займет свое место среди легенд озера.

Мы знаем, что в озере еще есть такие гиганты. Это лишь вопрос времени,

– добавил Обри.

Ранее мы писали о другом рыбаке, который поймал огромную золотую рыбку весом 30 килограмм. Он боролся с ней 25 минут.