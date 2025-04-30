Предыдущий рекорд никто не мог побить вот уже 66 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX News.
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Что известно о новом рекорде
Как пишет СМИ, Эрик Уорд поймал рыбу еще 22 января. Предыдущий рекорд в этом озере держался с 1959 года. Поэтому, новый трофей стал крупнейшей ручьевой форелью, выловленной в озере Мусхед за последние 66 лет.
Эрик Уорд со своим уловом / Фото FOX News
Новая рекордсменка получила прозвище "Нео" в честь героя "Матрицы". Ее поймали в лучшее время для вылова ручьевой форели на самом большом озере штата.
По словам регионального инспектора Има Обри, Уорд этой зимой уже отпускал в озеро несколько крупных форелей весом более 1,6 килограмма. Но именно этот самец с характерной белой меткой на спине стал "рыбой жизни". Улов официально зарегистрирован и теперь займет свое место среди легенд озера.
Мы знаем, что в озере еще есть такие гиганты. Это лишь вопрос времени,
– добавил Обри.
Ранее мы писали о другом рыбаке, который поймал огромную золотую рыбку весом 30 килограмм. Он боролся с ней 25 минут.