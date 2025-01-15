Побила 29-річний рекорд: американка спіймала рибу особливого виду
- Тереза Крой з Огайо спіймала білого краппі вагою 1,77 кілограма, побивши 29-річний рекорд штату.
- Рекорд офіційно визнали після перевірки на сертифікованих вагах, досягнення засвідчується комітетом з реєстрації рекордів штату.
Тереза Крой з американського штату Огайо спіймала великого білого краппі, який важить 1,77 кілограма. У такий спосіб вона побила 29-річний рекорд штату.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
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Відомо, що жінка спіймала краппі ще 2 листопада 2024 року в ставку клуба "Glandorf Rod and Gun Club", що розташований в окрузі Патнам. Однак рекорд офіційно визнали тільки зараз, перевіривши здобич на сертифікованих вагах.
Відділ дикої природи штату Огайо зазначає, що подібні досягнення визначаються за вагою та засвідчуються комітетом з реєстрації рекордів штату Огайо за допомогою біологів.
Тереза Крой показує свій улов / Фото з фейсбуку
Довідка. Білий краппі – це риба із сімейства центрархових родом із Північної Америки, вона має переливчастий оливково-зелений колір на спині та сріблясто-білий з боків.
Зараз представники даного виду живуть у теплих водоймах по всьому світу, переважно у каламутних озерах та річках. Найбільші спіймані особини важили близько 2,5 кілограма.