Побила 29-річний рекорд: американка спіймала рибу особливого виду

Тереза Крой з американського штату Огайо спіймала великого білого краппі, який важить 1,77 кілограма. У такий спосіб вона побила 29-річний рекорд штату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Відомо, що жінка спіймала краппі ще 2 листопада 2024 року в ставку клуба "Glandorf Rod and Gun Club", що розташований в окрузі Патнам. Однак рекорд офіційно визнали тільки зараз, перевіривши здобич на сертифікованих вагах.

Відділ дикої природи штату Огайо зазначає, що подібні досягнення визначаються за вагою та засвідчуються комітетом з реєстрації рекордів штату Огайо за допомогою біологів.



Тереза Крой показує свій улов / Фото з фейсбуку

Довідка. Білий краппі – це риба із сімейства центрархових родом із Північної Америки, вона має переливчастий оливково-зелений колір на спині та сріблясто-білий з боків.

Зараз представники даного виду живуть у теплих водоймах по всьому світу, переважно у каламутних озерах та річках. Найбільші спіймані особини важили близько 2,5 кілограма.