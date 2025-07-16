Жінка хотіла погладити вуличну кішку, але у тваринки були інші плани

Звичайна прогулянка для однієї жінки у США перетворилася на зворушливу інтернет-історію. Це сталося, коли чорно-біла вулична кішка влаштувалася у неї на колінах – і категорично відмовилася йти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт з ніком @groupchatgetaway.

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Момент випадкової зустрічі потрапив на відео. На кадрах видно, як жінка присіла, щоб погладити кішку, а та одразу ж застрибнула до неї на коліна й зручно вмостилася, немов знайшла дім.

Коли погладжування випадкової кішки на вулиці набуває несподіваного обороту. Так, тепер я застрягла тут назавжди,

– підписала відео авторка.

Ролик швидко набрав популярності, зібравши понад 1,8 мільйона переглядів і сотні тисяч вподобань. Коментатори були у захваті від милого моменту.

Що сталося під час зустрічі з кицею: дивіться відео

Чому коти так поводяться

Фахівці пояснюють, що така поведінка – прояв довіри та симпатії. Як зазначають експерти, якщо кішка добровільно сідає на коліна, вона демонструє прихильність. Водночас ветеринари закликають до обережності у поводженні з вуличними тваринами – важливо дати ініціативу саме тварині й пильно спостерігати за її реакцією.

Жінка, яка стала героїнею відео, описала свою нову пухнасту знайому як "найдобрішу кішку на світі" – і, схоже, ця зустріч залишиться у її серці надовго.

Раніше ми писали про 82-річного чоловіка з Китаю, який шукає людину, яка доглядатиме його кішку після його смерті. Натомість він пропонує весь свій спадок.