Жінка підпалила будинок за допомогою чипсів: чим все закінчилося

У США мешканка штату Міссурі зчинила пожежу у будинку. Сталося це 11 серпня 2023 року. 44-річна Патрісія Вільямс, визнала себе винною в підпалі першого ступеня.

Про це повідомляє 24 Канал

Дії жінки зафіксувала камера відеоспостереження. Спершу вона купувала бензин в окрузі Грін за 2 долари на найближчій заправці. Після цього вона увійшла в будинок і вилила пальне з пляшки з-під газованої води на купу одягу та на підлогу.

Жінка підпалила чіпси марки Takis і кинула палаючий пакет на просочений бензином одяг, унаслідок чого будинок загорівся.

Довідка. Чипси дійсно можна використовувати як розпалювач для багаття. Вони добре горять через вміст жиру, масла і крохмалю, які легко займаються і підтримують полум’я.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Троє людей, які перебували у будинку, змогли безпечно вибратися та звернутися до поліції.



Жінка підпалила будинок за допомогою чипсів / Фото Jam Press/Greene County Jail

Яке покарання світить жінці

Правоохоронці прибули на місце події та затримали її. Жінка поскаржилася на отруєння димом, після чого її спочатку доправили до місцевого відділення невідкладної допомоги, а потім відправили до в'язниці округу. Вона була засуджена до 12 років тюремного ув'язнення. Причина підпалу будинку Патрісією Вільямс невідома.