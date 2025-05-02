Американка дивом врятувалася від ведмедя: до чого тут печиво

Американка зі штату Флорида врятувала своє життя за допомогою пакета з печивом. Саме так вона відлякала ведмедя.

Мовиться про жінку, на ім'я Крістен Севідж із міста Санфорд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX35 Orlando.

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Що відомо про винахідливу жінку

Інцидент стався 29 квітня. Того дня жінка вийшла на прогулянку зі своїм собакою. Аж раптом вона помітила ведмедя, який поступово наближався до неї.

У цей момент жінка запанікувала і підхопила собаку на руки. На щастя, вона вчасно згадала, що має із собою пакет із печивом. Вона жбурнула печиво у ведмедицю і тварина відволіклась на солодощі. У цей момент жінка із собакою встигла втекти.

Вона добігла до дверей свого будинку і закрилась всередині. Пізніше ведмедиця підійшла до дверей. Жінка припустила, що напад ледь не зчинила ведмедиця, яка захищала своїх дитинчат.

Я сама мама і якби я подумала, що моїм дітям загрожує небезпека, я б теж кинулася їх захищати,

– зазначила американка.

Американка дивом врятувалася від ведмедя: дивіться відео

Наскільки небезпечними є ведмеді

Ведмеді можуть бути небезпечними для людей, але ризик нападу залежить від виду ведмедя, його середовища проживання та поведінки людини. До прикладу, чорний ведмідь, який водиться у Північній Америці, зазвичай неагресивний, боїться людей і намагається уникати контактів.

Напади трапляються рідко, зазвичай коли тварина захищає їжу або дитинчат. Натомість білий ведмідь (Арктика) – найбільш небезпечний для людини через те, що є хижаком, здатним бачити в людині здобич.

Раніше подружжя застукало ведмедя за незвичним заняттям. У Коннектикуті чорний ведмідь катався на дитячій гірці у їхньому дворі.