Як відомо, кіт має зріст 130 сантиметрів, а його вага складає 13 кілограмів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що відомо про кота-гіганта

Власницю рідкісного кота звати Даніела Єрмолаєва. Вона зізналася, що ще з дитинства мріяла про кішку породи мейн-кун, але не могла собі цього дозволити.

Цікаво! Мейн-кун – одна з найстаріших порід котів у Північній Америці, зокрема зі штату Мен (США), де й отримав свою назву. Дорослі самці важать 6 та 9 кілограмів, а іноді й більше. Довжина з хвостом може сягати 1 метра. Попри свій "дикій" вигляд, вони ласкаві, розумні, доброзичливі. Часто їх називають "м'якими гігантами". Добре ладнають з дітьми й іншими тваринами.

Тож, Даніела була надзвичайно щаслива, коли її хлопець Лівіу подарував їй такого пухнастика. Вона одразу ж назвала його Зевс і не прогадала. Адже котив виріс справді великим та потужним, як справжній Бог Олімпу.



Жінка змогла виростити величезного кота / Фото Daily Star

Як тільки його купили, він вже за розмірами перевищував іншого кота Даніели, якому було 8 років. Зараз Зевс, якщо стане на задні лапи і витягнеться, досягає висотою Даніелу

Він дуже хороший актор, хоча і кіт. Він робить щось протягом 10 секунд, а потім хоче лягти і ніби каже: "Дайте мені їжі, будь ласка. Я Зевс, я величний кіт",

– зазначила Даніела.

До свого першого дня народження кіт набрав 10 кілограмів, а потім щороку набирав по одному кілограму. Зараз йому чотири роки і він важить 13 кілограмів і продовжує рости.

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