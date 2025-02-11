В Англії на півтора місяця перекрили дорогу: до чого тут жаби
- В англійському місті Бат дорогу перекрили на шість тижнів для захисту земноводних, таких як жаби, ропухи і тритони, що прямують до озера для розмноження.
- Практика перекриття доріг для захисту земноводних діє з 2003 року, що знизило смертність під колесами транспорту з 62% до 6%.
В англійському місті Бат влада наказала перекрити дорогу на шість тижнів. Зробили це для того, аби захистити тисячі жаб, ропух і тритонів, які прямують до місцевого озера для розмноження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Дивіться також На Шрі-Ланці мавпа знеструмила всю країну: як це було
Що відомо про обмеження
Влада ухвалила рішення про перекриття траси Чарлкомб-лейн у Баті. Вона не працюватиме аж до 23 березня. Такі заходи вживають для того, аби земноводні могли безпечно її перетинати.
За цим будуть стежити спеціально навчені волонтери, які патрулюватимуть смугу у світловідбивних жилетах і з ліхтарями. Вони також матимуть при собі рукавички та відра, щоб за потреби збирати земноводних і безпечно перевезти їх до озера для подальшого розмноження.
В Англії на півтора місяця перекрили дорогу / Фото Unsplash
Цікаво! Минулого року в Баті таку допомогу надали понад 3200 жаб, ропух і тритонів.
Чому це важливо
У Британії з 2003 року існує така практика. До її запровадження 62% земноводних, які намагалися потрапити до озера, гинули під колесами автотранспорту. Завдяки вжитим заходам у 2024 році цей показник знизився до 6%. Зауважимо, що дослідження показали, що за останні 30 років популяція звичайних жаб у Британії скоротилася на 68%.
Британська природоохоронна організація Froglife зазначає, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата середовища існування і зміна клімату.