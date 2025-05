Після ролі Папи: Білий дім поширив фото Трампа у новому образі

4 травня вважається Днем "Зоряних війн" – культової епічної фантастичної медіафраншизи американського режисера Джорджа Лукаса. Білий дім вирішив привітати американців із цією датою в оригінальний спосіб.

На офіційній сторінці у соцмережі "Х" Білим дім розмістив поздоровлення з 4 травня, передає 24 Канал.

Дивіться також Католики різко розкритикували Трампа через зображення в образі Папи Римського

Трамп у новому амплуа

Щасливого 4 травня всім, включно з радикальними лівими божевільними, які так завзято борються за те, щоб повернути Володарів Сітхів, убивць, наркобаронів, небезпечних злочинців і добре відомих членів банди MS-13 назад у нашу галактику. Ви – не Повстанці, ви – Імперія,

– йдеться у дописі Білого дому.

Під постом розміщений портрет Дональда Трампа в образі персонажів із "Зоряних війн". Користувачі звернули увагу на те, що президента США зобразили як Ситха, а не Джедая. Саме перші надавали переваги світовим мечам червоного кольору, а рицарі-джедаї надавали перевагу синім та зеленим відтінкам.

Трампа "одягнули" в образ героя із "Зоряних війн": дивіться фото

Довідка: Сиххи – вигадані персонажі з всесвіту "Зоряні Війни", адепти темної сторони Сили, непримиренні противники джедаїв. Більшість ситхів колись були джедаями, поки темна сторона Сили не захопила їх. Джедаї – адепти ордену лицарів-миротворців, які володіють Силою. Орден джедаїв характеризується своєрідним життєвим устроєм, військовими традиціями і кодексом честі.

Зауважимо, що 4 травня стало днем "Зоряних війн" завдяки грі слів. Знаменита фраза з фільмів "May the Force be with you" ("Нехай Сила буде з тобою") англомовним фанатам співзвучна з "May the fourth be with you" – "4 травня буде з тобою". Цей лінгвістичний жарт і перетворив 4 травня на неофіційне, але всесвітньо популярне свято для шанувальників Зоряних війн.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп за допомогою нейромереж приміряв на себе образ Папи Римського. Зображення без додаткових коментарів з'явилося на офіційних сторінках Трампа та Білого дому.