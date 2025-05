На официальной странице в соцсети "Х" Белый дом разместил поздравления с 4 мая, передает 24 Канал.

Трамп в новом амплуа

Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых сумасшедших, которые так рьяно борются за то, чтобы вернуть Властелинов Ситхов, убийц, наркобаронов, опасных преступников и хорошо известных членов банды MS-13 обратно в нашу галактику. Вы – не Повстанцы, вы – Империя,

– говорится в заметке Белого дома.

Под постом размещен портрет Дональда Трампа в образе персонажей из "Звездных войн". Пользователи обратили внимание на то, что президента США изобразили как Ситха, а не Джедая. Именно первые предпочитали световые мечи красного цвета, а рыцари-джедаи предпочитали синие и зеленые оттенки.

Трампа "одели" в образ героя из "Звездных войн": смотрите фото

Справка: Сиххи – вымышленные персонажи из вселенной "Звездные Войны", адепты темной стороны Силы, непримиримые противники джедаев. Большинство ситхов когда-то были джедаями, пока темная сторона Силы не захватила их. Джедаи – адепты ордена рыцарей-миротворцев, владеющие Силой. Орден джедаев характеризуется своеобразным жизненным укладом, военными традициями и кодексом чести.

Заметим, что 4 мая стало днем "Звездных войн" благодаря игре слов. Знаменитая фраза из фильмов "May the Force be with you" ("Пусть Сила будет с тобой") англоязычным фанатам созвучна с "May the fourth be with you" – "4 мая будет с тобой". Эта лингвистическая шутка и превратила 4 мая в неофициальный, но всемирно популярный праздник для поклонников Звездных войн.

Напомним, что недавно Дональд Трамп с помощью нейросетей примерил на себя образ Папы Римского. Изображение без дополнительных комментариев появилось на официальных страницах Трампа и Белого дома.