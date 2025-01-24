"Недобрий знак": чоловік побачив на лобовому склі запрошення у "Гру в кальмара"
- У Британії чоловік знайшов на своїй машині папірець з логотипом серіалу "Гра в кальмара" та запрошенням на подію з призами.
- Користувачі соцмереж по-різному відреагували на цю ситуацію: дехто вважає це жартом, інші радять з'ясувати, хто це зробив.
У Британії чоловік повертався до своєї машини та побачив невеликий шматок паперу на лобовому склі. Його не аби як насторожило намальоване на папері.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
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Що було на аркуші паперу
Чоловік зазначив, що на папірці був логотип з відомого південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", а саме: коло, трикутник і квадрат. На іншому боці паперу була інформація про те, коли відбудеться подія.
У такий спосіб чоловіка запросили взяти участь в "іграх у кальмара", де переможці гри отримають призи, зокрема "нову пляшку води, шоколадні цукерки тощо". Сам чоловік подумав, що записка виглядала так, ніби її написали діти.
Побачив ось це сьогодні. Не думаю, що я піду,
– відверто зізнався чоловік.
Що було на зворотному боці / Фото Reddit
Реакція соцмереж
У коментарях дописувачі розділилися у своїх думках – одні радили не звертати уваги на цей "дурнуватий жарт". Другі порадили чоловіку вияснити, який саме "дотепник" вирішив так невдало пожартувати.
- "Якщо це зробила дитина, це справді дуже мило".
- "От цікаво – які такі ігри можна зробити у Великій Британії як у серіалі? Бульдог, гонитва за поцілунками, гелеві кульки, цукерки чи вистояти в черзі на автобус?".
Третя група коментаторів переконана, що така "гра" з такими призами просто буде "нецікавою".