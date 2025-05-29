Крав вагітних овець: у Британії фермер постав перед судом за дивний злочин
- Фермер з Уельсу Гайвел Вільямс вкрав 73 вагітних овець у свого сусіда через фінансову скруту.
- Суд призначив йому 12 місяців умовного терміну, 250 годин громадських робіт та компенсацію понад 5 тисяч фунтів стерлінгів.
У Британії фермер з Уельсу постав перед судом через те, що він вкрав 73 вагітних овець. Мовиться про Гайвела Вільямса, який обікрав свого сусіда Родрі Лліра Еванса.
Про інцидент стало відомо під час слухання в суді міста Аберіствіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Навіщо фермер крав овець
Про крадіжку стало відомо у березні 2025 року. Частину тварин чоловік передав іншому фермеру для погашення боргу. У суді чоловік заявив, що "глибоко шкодує" про свій вчинок, пояснивши його фінансовою скрутою.
Я розумію, що це було неприйнятно, і мені соромно,
– сказав він.
Сусід, в якого викрали тварин, наголосив, що інцидент спричинив "нестерпний стрес" для його сім'ї та господарства.
Цікава деталь! Усі викрадені вівці перебували у стані вагітності, а місце, де було скоєно злочин, суд охарактеризував як одне з найуразливіших до крадіжок худоби у Великій Британії, особливо в проміжку між квітнем 2024 року та березнем 2025-го.
У Британії фермер постав перед судом за дивний злочин / Фото Unsplash
Як покарали фермера
Суд призначив Вільямсу покарання у вигляді:
- 12 місяців умовного терміну,
- а також зобов'язав його відпрацювати 250 годин громадських робіт, а також виплатити понад 5 тисяч фунтів стерлінгів компенсації потерпілому фермеру.