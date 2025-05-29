Об инциденте стало известно во время слушания в суде города Абериствит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Зачем фермер воровал овец

О краже стало известно в марте 2025 года. Часть животных мужчина передал другому фермеру для погашения долга. В суде мужчина заявил, что "глубоко сожалеет" о своем поступке, объяснив его финансовыми трудностями.

Я понимаю, что это было неприемлемо, и мне стыдно,

– сказал он.

Сосед, у которого похитили животных, отметил, что инцидент вызвал "невыносимый стресс" для его семьи и хозяйства.

Интересная деталь! Все похищенные овцы находились в состоянии беременности, а место, где было совершено преступление, суд охарактеризовал как одно из самых уязвимых к кражам скота в Великобритании, особенно в промежутке между апрелем 2024 года и мартом 2025-го.



В Британии фермер предстал перед судом за странное преступление / Фото Unsplash

Как наказали фермера

Суд назначил Уильямсу наказание в виде: