Про інцидент стало відомо під час слухання в суді міста Аберіствіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Навіщо фермер крав овець

Про крадіжку стало відомо у березні 2025 року. Частину тварин чоловік передав іншому фермеру для погашення боргу. У суді чоловік заявив, що "глибоко шкодує" про свій вчинок, пояснивши його фінансовою скрутою.

Я розумію, що це було неприйнятно, і мені соромно,

– сказав він.

Сусід, в якого викрали тварин, наголосив, що інцидент спричинив "нестерпний стрес" для його сім'ї та господарства.

Цікава деталь! Усі викрадені вівці перебували у стані вагітності, а місце, де було скоєно злочин, суд охарактеризував як одне з найуразливіших до крадіжок худоби у Великій Британії, особливо в проміжку між квітнем 2024 року та березнем 2025-го.



У Британії фермер постав перед судом за дивний злочин / Фото Unsplash

Як покарали фермера

Суд призначив Вільямсу покарання у вигляді: