Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @allisongerbers.

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Справжньою зіркою соцмереж став песик на прізвисько Пабло. Саме він обрав теплий салон авто замість намету. Відео з незвичайною реакцією собаки опублікувала господиня домашньої тварини у соцмережах.

Власниця собаки – Еллісон Герберс та її партнер – довго чекали на цю поїздку. Для них це було ідеальним способом відпочити. Але ось їхній пес виявився зовсім іншої думки.

Реакція пса на ночівлю у наметі: дивіться відео

На кадрах видно, як чоловік встановлює намет у лісі, а в цей час Пабло зручно влаштувався в машині, вочевидь не маючи наміру залишати затишний салон.

Наш собака одразу ж попрямував до машини, коли зрозумів, що ми спимо на землі,

– мовиться у підписі до відео.

Раніше соцмережі сміялися з реакції кота на прийом у ветеринара. Пухнастик Белліні намагався "стати невидимим", уткнувшись носиком у стіну. Відео з котом зібрало понад 600 тисяч переглядів і десятки тисяч коментарів у мережі.